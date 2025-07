Fußball beim TSV Flacht Zu Eugen-Essig-Turnier kommt Crème de la Crème aus Altkreis Leonberg

Das Eugen-Essig-Turnier in Flacht ist fester Bestandteil in der Vorbereitung vieler Fußballer aus dem Altkreis Leonberg. Der Titelverteidiger will zum vierten Mal in Folge gewinnen.