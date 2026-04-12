Tennis-Profi aus Metzingen: Debakel für deutsches Tennis – diese Gründe sieht Laura Siegemund

Die am besten platzierte deutsche Tennisspielerin spricht über den Abstieg im Billie Jean King Cup – und blickt voraus auf ihr Heimspiel beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart.
Größer könnte der Kontrast kaum sein. Während die besten Tennisspielerinnen der Welt in den kommenden Tagen beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart aufschlagen, ist das nationale Damentennis hierzulande seit dem Wochenende an einem Tiefpunkt angekommen. Das 1:2 des deutschen Teams im Billie Jean King Cup gegen den krassen Außenseiter Litauen bedeutete den zweiten Abstieg innerhalb von sechs Monaten – und statt der anvisierten Rückkehr in die Weltgruppe den Gang in die drittklassige Regionalgruppe II.