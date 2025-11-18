Tennis: Oldies but Goldies? Davis-Cup-Team mit Zverev heiß auf Titel

Sinner nicht dabei, Alcaraz sagt ab - und Deutschland hat Zverev. Gelingt mit ihm der lang ersehnte erste Triumph im Davis Cup seit 32 Jahren? Es ist vielleicht die letzte Chance des aktuellen Teams.
Bologna - Als Deutschland das bislang letzte Mal den Davis Cup gewinnen konnte, war Alexander Zverev noch nicht geboren. Die glorreichen Zeiten der deutschen Tennisspieler in dem prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb kennt der Weltranglistendritte nur aus Erzählungen oder alten Videos. Jetzt ist er der große Hoffnungsträger, um bei der diesjährigen Endrunde in Bologna die titellose Zeit nach 32 Jahren zu beenden.