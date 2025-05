Tennis-Oberliga: TEV Rot-Weiß Fellbach: Fünfmal im Match-Tiebreak unterlegen

1 Ärgerliche Niederlage zum Auftakt für die TEV-Frauen. Foto: Maximilian Hamm

Die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach starten mit einer 1:8-Niederlage in die neue Oberliga-Saison.











Die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach sind mit einer 1:8-Niederlage beim amtierenden Vizemeister STG Geroksruhe in die neue Oberliga-Saison gestartet. Allerdings waren die einzelnen Partien beim Gastspiel auf der Waldebene Ost am Sonntag deutlich enger, als es das Gesamtergebnis vermuten lässt. Gleich fünfmal – viermal im Einzel und einmal im Doppel – musste sich der Aufsteiger erst im entscheidenden dritten Satz, also im Match-Tiebreak, geschlagen geben. Marina Seibold, Pauline Petrick sowie das Doppel Danielle Daley/Petrick hatten dabei jeweils den ersten Satz gewonnen gehabt. „Das Resultat ist bitter, aber wir haben gezeigt, dass wir in dieser Liga mithalten können. Das macht uns viel Mut für die nächsten Aufgaben“, sagte die TEV-Kapitänin Marina Seibold.