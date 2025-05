Tennis Oberliga: Tennis-Damen des TC Leonberg fertigen Spfr Schwendi ab

1 Veronika Danner vom TC Leonberg fegte ihre Gegnerin Chiara Heinz von den Spfr. Schwendi mit 6:1 und 6:2 vom Platz. Foto: Andreas Gorr

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist den Tennis-Damen des TC Leonberg der Neustart in der Oberliga gelungen: Das Team schlug die Sportfreunde Schwendi klar mit 7:2.











Start bestens gelungen: Die Damen des TC Leonberg sind mit einem überzeugenden Sieg in die Oberliga gestartet. Das Team von Trainer Yannick Offermans schlug die Sportfreunde Schwendi auf eigener Anlage 7:2. Die Mannschaft war in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen und ließ sich freiwillig in die zwei Klassen tiefere Oberliga einordnen.