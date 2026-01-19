2 Daniel Altmaier kassierte in Melbourne eine herbe Niederlage. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne - Daniel Altmaier ist bei den Australian Open sang- und klanglos in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27-Jährige verlor in Melbourne gegen den Kroaten Marin Cilic mit 0:6, 0:6, 6:7 (3:7) und zeigte dabei in den ersten beiden Sätzen eine desolate Leistung. Erst nach 69 Minuten konnte Altmaier zum 1:1 im dritten Satz das erste Aufschlagspiel gewinnen. Am Ende setzte sich der 37 Jahre alte Kroate, der 2014 die US Open für sich entschieden hatte, aber in 2:01 Stunden durch.