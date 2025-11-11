Carlos Alcaraz gilt neben Jannik Sinner als Topfavorit auf die ATP-Krone beim Abschluss-Turnier. Doch im zweiten Gruppenspiel tut sich der Spanier gegen den starken Taylor Fritz schwer.

Turin - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals die erste Niederlage im zweiten Gruppenmatch mit einem Kraftakt verhindert. Der 22-Jährige gewann in Turin gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 und musste zwischendurch einige heikle Situationen überstehen. Erst nach 2:48 Stunden machte Alcaraz den hart erkämpften Sieg perfekt.

Er habe deutlich mehr kämpfen müssen und "den Ball nicht so gut gefühlt" wie beim Auftaktsieg gegen den Australier Alex de Minaur, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner. Für ihn war es bereits der 50. Sieg im 73. Match gegen einen Top-Ten-Spieler. Nur die Tennis-Ikonen Jimmy Connors (69) und Boris Becker (71) benötigten seit 1973 für diesen Meilenstein weniger Partien.

Alcaraz kann bei einer Bilanz von 2:0-Siegen vorzeitig das Halbfinal-Ticket buchen, wenn im Match am Abend (20.30 Uhr/Sky) de Minaur gegen Lorenzo Musetti aus Italien gewinnt. Die jeweils beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen in die Vorschlussrunde ein.

Für Alcaraz geht es beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres in der Inalpi Arena auch darum, ob er oder sein italienischer Dauerrivale Jannik Sinner das Tennis-Jahr als Nummer 1 abschließt. Dafür reicht ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Musetti.