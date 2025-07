Tennis: Mit Blitz und Donner: Stuttgarterin Siegemund setzt Wimbledon-Märchen fort

1 Siegemund feiert ihren Sieg gegen gegen die Argentinierin Solana Sierra in Wimbledon. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Laura Siegemund ist in Wimbledon auf ihrem sensationellen Lauf nicht zu stoppen. Die 37-Jährige steht erstmals unter den besten Acht. Dabei trotzt sie auch dem Londoner Wetter.











Laura Siegemund warf ihren Schläger in die Luft, schüttelte ungläubig den Kopf und formte mit den Händen ein Herz für die Zuschauer. Die 37-Jährige hat bei ihrem märchenhaften Lauf in Wimbledon auch den Wetterkapriolen mit Gewitter und Regen getrotzt und erstmals in ihrer Karriere das Einzel-Viertelfinale beim Rasen-Klassiker erreicht. Dank einer abgeklärten Leistung setzte sich die Schwäbin in der Runde der besten 16 gegen die Außenseiterin Solana Sierra aus Argentinien mit 6:3, 6:2 durch.