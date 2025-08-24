Tennisstar Aryna Sabalenka hat bei den US Open die letzte Chance für dieses Jahr, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Zum Auftakt wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht - nach anfänglichen Problemen.
New York - Tennisstar Aryna Sabalenka hat ihre angestrebte Titelverteidigung bei den US Open mit etwas Mühe, aber erfolgreich begonnen. Nach Problemen im ersten Satz setzte sich die belarussische Weltranglisten-Erste mit 7:5, 6:1 gegen die Schweizer Außenseiterin Rebeka Masarova durch und zog damit in die zweite Runde ein.