Tennis-Masters: Zverev über seine Probleme: Ein bisschen schneller müde

Alexander Zverev hatte sich beim Laver Cup in Berlin nach eigenen Worten schlecht gefühlt und anschließend eine kurze Turnierpause eingelegt.

Alexander Zverev möchte in Shanghai um den Titel mitspielen - trotz einer Lungenentzündung. Nach einer kurzen Auszeit überrascht sich der Tennisprofi selbst.











Shanghai - Alexander Zverev ist angesichts seiner Lungenprobleme mit "ziemlich viel Unsicherheit" in das Turnier in Shanghai gestartet und hat sich mit seinem Tennis-Level selbst positiv überrascht. "Ich war eine Woche lang auf Antibiotika, also habe ich nicht trainiert. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht", sagte der gebürtige Hamburger (27) nach seinem ungefährdeten Auftakterfolg bei dem Masters-1000-Event.