Tennis-Masters: Tennisprofi Zverev siegt mit Lungenproblemen in Shanghai

1 Alexander Zverev hatte nach dem Laver Cup in Berlin eine kurze Turnierpause eingelegt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Alexander Zverev lässt Peking aus, weil er Probleme mit der Lunge an. In Shanghai startet der beste deutsche Tennisprofi nun dennoch - und wird zum Auftakt seiner Favoritenrolle gerecht.











Shanghai - Tennisprofi Alexander Zverev hat sich nach seiner kurzen Turnierpause mit einem Sieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. In Shanghai setzte sich der 27-Jährige gegen den Italiener Mattia Bellucci trotz seines anhaltenden Hustens souverän 6:4, 6:2 durch. In 96 Minuten schaffte Zverev in seinem ersten Match nach der Bekanntgabe, eine Lungenentzündung zu haben, den Sprung in die dritte Runde. Zum Auftakt des Masters-1000-Turniers hatte er als Nummer zwei der Setzliste ein Freilos.