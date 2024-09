Tennis: Marterer bringt Davis-Cup-Team in China in Führung

Marterer bringt Davis-Cup-Team in China in Führung

1 Bei den Olympischen Spielen in Frankreich war Tennisprofi Maximilian Marterer ebenso für Deutschland im Einsatz wie nun im Davis Cup in China. Foto: Sina Schuldt/dpa

Stark ersatzgeschwächt kämpft das deutsche Davis-Cup-Team in China um die Qualifikation für die Endrunde. Maximilian Marterer überzeugt mit starken Aufschlagspielen zum Auftakt.











Link kopiert



Zhuhai - Dank des geglückten Auftritts von Maximilian Marterer fehlt den deutschen Davis-Cup-Herren in China nur noch ein Punkt für den erhofften Auftakterfolg. Der 29-Jährige gewann in Zhuhai gegen Lukas Klein 6:4, 7:5 und brachte die stark dezimierte deutsche Auswahl gegen die Slowakei in Führung. "Ich denke, es ist eine große Erleichterung für uns", sagte Marterer.