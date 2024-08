1 Carlos Alcaraz scheitert sensationell schon in der zweiten Runde. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Bei den French Open und in Wimbledon holte Carlos Alcaraz zuletzt seine Grand-Slam-Titel drei und vier. Auch in New York gehörte er zu den Top-Favoriten - und scheitert an einem großen Außenseiter.











Link kopiert



New York - Titelkandidat Carlos Alcaraz ist bei den US Open völlig überraschend bereits in der zweiten Runde gescheitert. Der Sieger von 2022 aus Spanien unterlag dem Außenseiter Botic van de Zandschulp nach einer ganz schwachen Vorstellung mit 1:6, 5:7, 4:6.