Tennis Jugend Cup: Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Die Kulisse war der Klasse des Spiels würdig: Gut 100 Zuschauer waren von der Darbietung der jungen Männer beim Baublies Jugend Cup begeistert: In einem hochklassigen Tennis-Match schlug der top gesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin, der als letzter Spieler ins Hauptfeld gekommen war.

Turnierdirektor Peter Rohsmann hofft, dass Crivellaro, der während des Matches behandelt wurde, für das Viertelfinale wieder fit wird. Sollte es sein Gesundheitszustand zulassen, bekommt er es mit dem Schweizer Qualifikanten Alessandro Hunziker zu tun, der bislang keinerlei Schwächen zeigte – ebenso wenig wie der Hechinger Lasse Bohr und die topgesetzte Südbadenerin Julia Stusek, die auf Gwendolyn Fedel trifft.

Beim Europe-Turnier U 14 stellen die topgesetzten Simona Novakova (Slowakei) und der Russe Philip Smirnov eine Klasse für sich dar. Nahezu mühelos pflügen sie durchs Feld, was auch für andere Akteure gilt. Die Qualifikanten Loris da Silva und Mathias Gonzalez Osorio präsentieren sich stark. Bei den Mädchen hinterließen gleich mehrere Talente einen guten Eindruck – allen voran die Tschechin Sofie Jirakova sowie die Französin Maellys Humiliere. Auch Amelie Lautenschlager vom TC Schorndorf präsentierte sich bislang ohne Fehl und Tadel.