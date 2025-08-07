Tennis Jugend Cup: Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Beim Jugend Cup in Rutesheim schlägt der topgesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin.
Die Kulisse war der Klasse des Spiels würdig: Gut 100 Zuschauer waren von der Darbietung der jungen Männer beim Baublies Jugend Cup begeistert: In einem hochklassigen Tennis-Match schlug der top gesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin, der als letzter Spieler ins Hauptfeld gekommen war.