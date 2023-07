Bereits am zweiten Turniertag besucht Prinzessin Kate die Anlage von Wimbledon. Neben ihr nimmt der amtierende Rekordsieger in der Royal Box Platz.

Dass Prinzessin Kate ein großer Tennisfan ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Während des alljährlichen Grand-Slam-Spektakels von Wimbledon zeigt sich dies besonders deutlich. Kate besucht dann nicht etwa nur das große Finale am Ende – auch zu Turnierbeginn verfolgt sie das Geschehen auf der berühmten Anlage. So auch an diesem Dienstag.

Kate ist seit 2016 Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club – einen Posten, den sie von Queen Elizabeth II. übernommen hatte. Bei ihrem Besuch an diesem Dienstag trug sie ein Jackett von Balmain in Mint. Dazu kombinierte die Prinzessin von Wales einen weißen Faltenrock in der neuen angesagten Midaxi-Länge – einem Mittelding zwischen Midi- und Maxirock.

Doch nicht nur Prinzessin Kate war an diesem Dienstag in Wimbledon anwesend – auch der „Maestro“ nahm in der Royal Box auf dem Centre Court Platz: Roger Federer, seines Zeichens mit acht gewonnenen Titeln der Rekordchampion auf dem Heiligen Rasen, verfolgte die Matches gemeinsam mit seiner Frau Mirka in der Ehrenloge – und wurde von den Fans mit Standing Ovations empfangen.