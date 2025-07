Tennis in Wimbledon: Laura Siegemund überrascht und steht im Achtelfinale

1 Laura Siegemund steht im Achtelfinale. Foto: Alastair Grant/AP/dpa/Alastair Grant

Eigentlich ist Laura Siegemund mit 37 Jahren Spezialistin fürs Doppel. In Wimbledon trumpft sie aber im Einzel ganz groß auf – und schafft eine Premiere.











Laura Siegemund ließ den Schläger fallen und hüpfte ungläubig auf und ab. Die 37 Jahre alte Doppelspezialistin hat in Wimbledon eine große Sensation geschafft und erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale beim Rasen-Klassiker erreicht. Siegemund bezwang die Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA in der dritten Runde durch eine taktische Meisterleistung mit 6:3, 6:3. Die Schwäbin entnervte die favorisierte Weltranglistenachte mit ihrem variablen Spiel und zahlreichen Stoppbällen.