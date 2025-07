Tennis in Wimbledon: Becker schwärmt von Siegemund: Geschichte geschrieben

2 Boris Becker ist großer Fan vom Rasentennis von Laura Siegemund Foto: Marijan Murat/dpa

London - Boris Becker schwärmt vor dem Wimbledon-Viertelfinale von Laura Siegemund in höchsten Tönen von der deutschen Tennis-Überraschung. "Sie hat Geschichte geschrieben mit ihrem Sieg. Was mir besonders gut gefällt, ist ihre authentische Art und Weise", sagte die 57 Jahre alte Legende im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic. "Da ist nichts gespielt, sie hat nicht zu viel Make-Up in ihrer Persönlichkeit. Sie ist so, wie sie ist."