Alexander Zverev zeigt in Wien seine beste Leistung seit Wochen, muss sich aber im Finale Jannik Sinner geschlagen geben. Zum nächsten Turnier reist der Deutsche als Titelverteidiger.
Wien - Die Enttäuschung über die Final-Niederlage schüttelte Alexander Zverev blitzschnell ab und sorgte während der Siegerehrung in Wien für großes Gelächter. "Jannik, du gehst uns Spielern allen so was von auf den Sack. Entspann dich mal. Wir wissen, dass du der beste Spieler der Welt bist", sagte Zverev in Richtung des Siegers Jannik Sinner.