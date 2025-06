Tennis in Stuttgart: Traum vom ersten Rasen-Titel lebt – Zverev zieht ins Halbfinale ein

Alexander Zverev gewinnt das Viertelfinal-Match in Stuttgart gegen den an sechs gesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima – und darf weiter vom ersten Rasen-Titel träumen.

Alexander Zverev hat seine Vorbereitung auf das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erfolgreich fortgesetzt. Der Weltranglistendritte gewann das Viertelfinal-Match beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart mit 7:5, 6:4 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Nr. 6). In der Vorschlussrunde trifft der topgesetzte Hamburger auf den Sieger des Duells zwischen Jiri Lehecka (Tschechien/Nr. 8), der Jan-Lennard Struff im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, und Ben Shelton (USA/Nr. 3) – und hat damit weiter die Chance auf seinen ersten Titel auf dem Grün.

Zuletzt war der Tokio-Olympiasieger vor sechs Jahren dort angetreten und nie bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Dort wartete nun Nakashima, gegen den Zverev eine bis dahin makellose Bilanz aufwies (3:0). Erinnern könne er sich aber an keines der Duelle (zuletzt bei den US Open 2024), gab Zverev zu.

Zverev steigert sich

Zum Auftakt des Matches bei hohen Temperaturen, praller Sonne und vollem Haus leistete sich der 28-Jährige deutlich zu viele unerzwungene Fehler, konnte sich aber in brenzligen Situationen auf den guten Aufschlag verlassen. Nakashima wirkte derweil stabiler in seinem Spiel. In der entscheidenden Phase des ersten Durchgangs verschaffte sich Zverev ein Break, ohne dass sein Gegenüber punktete und sicherte sich anschließend den ersten Satz bei eigenem Aufschlag. In Durchgang zwei breakte Zverev seinen Kontrahenten früh und verbuchte nach 1:30 Stunden nach eigenem Aufschlag seinen sechsten Halbfinal-Einzug auf Rasen.

Zverev hatte sein erstes Spiel nach Erstrunden-Freilos in Stuttgart gegen den Franzosen Corentin Moutet mit etwas Mühe, aber in zwei Sätzen gewonnen. Es sei nicht das schönste Match gewesen, aber er sei froh, am Weissenhof weitergekommen zu sein und dort die Vorbereitung auf Wimbledon vorantreiben zu können. „Ich trainere diese Woche durch, nehme das als harte physische Woche“, sagte Zverev, der auch beim Rasenturnier in Halle/Westfalen (ab 14. Juni) aufschlagen wird.

Dort wird auch Deutschlands Tennis-Youngster Justin Engel in der Qualifikation dabei sein. Der 17-Jährige musste sich zuvor vom Stuttgarter Grün, jedoch unter aufmunterndem Applaus, verabschieden. Engel verlor seinen ersten Viertelfinal-Auftritt auf Tourebene gegen den ehemaligen Weltranglistensechsten Félix Auger-Aliassime 6:7 (3:7), 3:6. Der Kanadier trifft nun auf Taylor Fritz (USA/Nr. 2), der sich gegen den Ungarn Marton Fucsovics durchsetzte.