Tennis in Stuttgart: So lief der erste Auftritt von Alexander Zverev

Am Ende hatte Alexander Zverev das Stuttgarter Publikum in der sengenden Nachmittagshitze fest im Griff. Nach dem Viertelfinaleinzug auf dem Weissenhof ließ es sich am Donnerstagnachmittag auf dem Platz noch leicht Spaß treiben – also animierte der Weltranglistendritte mit ein paar Bällen in der Hand die Leute auf allen vier Tribünen: Welche Seite in Summe am lautesten schrie, sollte den Zuschlag bekommen. Und, was soll man sagen: Es schallte von überall her laut herunter in Richtung des Rasens. Zverev bediente dann zumindest drei der vier Seiten und machte damit jeweils einen Fan mit einem Ball glücklich.