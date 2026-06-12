Fast fünf Stunden lang geht auf dem Weissenhof nichts – der Regen! Dann wird Tennis gespielt, und immerhin ein Halbfinalist steht fest.
Das Bild am Freitag war ein tristes auf dem Weissenhof. Regen satt gab es auf dem Killesberg bei den Boss Open, sodass die ersten Partien auf dem Centre Court und einem Nebenplatz nicht wie geplant um 11 Uhr, sondern erst nachmittags um kurz vor 16 Uhr beginnen konnten. Wegen des Regens waren vorher schon zwei Partien vom Hauptplatz auf einen der Nebenplätze verlegt worden – die Veranstalter hatten dabei den Zeitplan im Blick, der ansonsten noch mehr durcheinandergeraten wäre.