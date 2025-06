Tennis in Stuttgart: Gibt es noch Tickets für Alexander Zverev?

Seit Montag weilt Alexander Zverev in Stuttgart – an diesem Donnerstag schlägt die Nummer drei der Welt auf dem Weissenhof auf. Gibt es noch Karten?

Es ist so weit: Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev steigt an diesem Donnerstag im Achtelfinale gegen den Franzosen Corentin Moutet ins Turnier auf dem Weissenhof ein. Der Hamburger bestreitet das dritte Spiel auf dem Center Court – das heißt: Beginn nicht vor 15 Uhr. Bereits um 11 Uhr muss der Nürnberger Justin Engel (17) gegen den an Nummer sieben gesetzten Alex Michelsen (USA) ran.

Für diesen Donnerstag gibt noch ausreichend Karten für den Center Court – entweder für 122,50 oder 167 Euro. Am Freitag und Samstag dagegen sind die Tickets für das Rasenturnier auf dem Stuttgarter Killesberg so gut wie ausverkauft. Am Final-Sonntag wiederum sind noch ausreichend Karten verfügbar: für 198 Euro.

Lesen Sie auch

Für alle vier restlichen Turniertage sind fernab des Center Courts noch sogenannte Ground-Tickets erhältlich. Diese berechtigen zum Zugang auf die Anlage und damit auch auf alle Nebenplätze, auf denen unter anderem Doppelspiele und Trainingseinheiten stattfinden. Kostenpunkt für Donnerstag: 40 Euro. An den Tagen, an denen nur noch ein Match oder kein Spiel mehr auf den Nebenplätzen stattfindet – also am Freitag, Samstag und Sonntag – kosten die Ground-Tickets jeweils 15 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Tennis in Stuttgart So begeistert Justin Engel die Fans Das Tennistalent zieht auf dem Weissenhof ins Achtelfinale ein – Berater Charly Steeb und Trainer Philipp Kohlschreiber haben auch die übergeordnete Nachwuchssituation im Blick.

Tickets gibt es unter https://www.ticket-onlineshop.com/ols/boss-open/ oder unter Telefon 01806 61 62 63.