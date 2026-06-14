Tennis in Stuttgart: Ben Shelton triumphiert, der Turnierdirektor erneuert seine Kritik

Die Veranstalter der Boss Open ziehen trotz der Absage von Alexander Zverev eine positive Bilanz. Mit der Stadt gibt es nach der Kritik gegenüber unserer Redaktion Krisengespräche.

Einer der ersten Gratulanten weiß qua seiner Tennisvita, wie man Grenzen auf dem Platz auch mal verschieben oder sie gar sprengen kann. Boris Becker gab sich am finalen Sonntag die Ehre auf dem Stuttgarter Weissenhof. Becker trug einen Sonnenhut und zog diesen zumindest im übertragenen Sinn. Denn die Legende zeigte sich rund um die Siegerehrung beeindruckt von Gewinner Ben Shelton.

Der US-Amerikaner sicherte sich den Turniersieg bei den Boss Open gegen seinen Landsmann und den Vorjahressieger Taylor Fritz, er beeindruckte neben Becker auch das Publikum auf dem ausverkauften Centre Court. „Ben ist körperlich unglaublich fit, hat aber auch mental immer an sich geglaubt“, sagte Becker, der Teil der Siegerzeremonie war: „Der Junge hat großes Potenzial.“

Der Gelobte selbst war nach dem 6:4, 2:6, 6:4 im Finale nur noch eines: platt. „Ich kann kaum noch reden und habe kaum noch Energie – ich bin nur noch müde“, sagte Shelton. Das alles verwunderte mit dem Blick auf sein Programm in dieser speziellen Woche nicht. Denn der Weltranglistenfünfte war der Marathonmann von Stuttgart.

Das Marathonprogramm des Ben Shelton

So hatten die vielen Regenunterbrechungen bis inklusive des Freitags vor allem seinen Spielplan durcheinander gebracht. Shelton musste an einem Tag jeweils mehrfach zwei Spiele absolvieren. So auch am Samstag: Zuerst brachte der Linkshänder auf dem Centre Court noch sein Viertelfinale vom Vortag zu Ende, dann stieg das erste Halbfinale mit Fritz, ehe Shelton für sein am Ende erfolgreiches Semifinale auf den Platz zurückkehrte. Knapp drei Stunden stand er bei seinem Dreisatzsieg auf dem Platz.

Sieger und Tennis-Legende auf einem Bild: Ben Shelton und Boris Becker Foto: Baumann/Julia Rahn

Am Sonntag im Finale ging es dann wieder über drei Sätze, was auch dem Verlierer Fritz großen Respekt abnötigte: „Bei dem Programm in dieser Woche so eine tolle Leistung im Endspiel zu bringen“, sagte der Weltranglistenneunte: „Das zeigt, was Ben für ein toller Wettkämpfer ist.“

Nach diesen Worten applaudierte auf der Tribüne auch Sheltons Freundin Trinity Rodman, die Tochter von US-Basketballlegende Dennis Rodman. Die US-Nationalspielerin ist die bestbezahlte Fußballerin der Welt und kommt so oft es geht zu Sheltons Turnieren. „Sie hatte vor ein paar Tagen noch ein Länderspiel in Brasilien und dann eine 24-Stunden-Anreise hierher“, sagte Shelton bei der Siegerehrung: „Ich bin ihr so dankbar.“

Ben Shelton und Freundin Trinity Rodman Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Veranstalter um den Turnierchef Edwin Weindorfer zeigten sich am Abschlusstag des Rasenturniers auf dem Weissenhof derweil „zufrieden“ mit der Turnierwoche – obwohl ihnen die Absage des French-Open-Siegers Alexander Zverev und einige Regenstunden einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. „Wir haben durch den Regen zu Beginn der Woche zuschauermäßig nicht so auffüllen können wie in den vergangenen Jahren“, sagte Weindorfer. Insgesamt kamen 50.000 Zuschauer auf die Tennisanlage und damit knapp 4000 weniger als im Vorjahr. Das war der Topwert der vergangenen Jahre gewesen – und hing zuvorderst mit dem Zugpferd Zverev zusammen, der es 2025 ins Finale geschafft hatte.

Nun sagte der Weltranglistendritte seine Teilnahme kurzfristig ab – zum Verständnis Weindorfers: „Du kannst dich nach Paris nicht innerhalb von 48 Stunden von Sand auf Rasen umstellen – wer bei uns am Ende aufschlägt, hängt immer auch von der Finalbesetzung der French Open ab.“

Die Turnierveranstalter in Stuttgart haben vor ein paar Monaten einen mehrjährigen Vertrag mit Zverev abgeschlossen. „Ich hoffe“, sagte Weindorfer mit einem Augenzwinkern, „dass Alexander nächstes Jahr in Paris nicht ins Finale kommt, sondern wie vorgesehen wieder hier spielt.“ Immerhin schlugen in diesem Jahr noch vier Profis aus den Top zwölf der Weltrangliste auf dem Weissenhof auf.

Weindorfer erneuert die Kritik

Unterdessen erneuerte Weindorfer am Sonntag seine Kritik an der Stadt Stuttgart und Oberbürgermeister Frank Nopper, die er vor ein paar Tagen gegenüber unserer Redaktion geäußert hatte. Ihm geht es um das in seinen Augen zu geringe finanzielle Engagement der Stadt. OB Nopper betonte unter anderem die „schwierigen Zeiten, in denen in nahezu allen Bereichen Streichungen vorgenommen werden mussten“.

Unsere Empfehlung für Sie Tennis in Stuttgart Der Turnierdirektor kritisiert die Stadt – so reagiert OB Nopper Turnierdirektor Edwin Weindorfer fordert eine größere Unterstützung der Stadt und des Oberbürgermeisters für das Turnier auf dem Weissenhof. Frank Nopper reagiert.

Weindorfer sagte am Sonntag, dass man die Kritik aussprechen dürfen müsse: „Wir sind seit 19 Jahren eine wirtschaftliche Kraft hier in Stuttgart mit einem enormen Werbewert für die Stadt– ich äußere die Kritik auch deshalb, weil ich weiß, was andere Städte in Europa, darunter Hamburg und München, für vergleichbare Events zahlen. Da ist Stuttgart Schlusslicht.“ Seine Kritik an der Stadt gegenüber unserer Redaktion hatte mit zur Folge, dass OB Nopper am Sonntag am Finaltag auf der Anlage des TC Weissenhof weilte – auf Einladung des Turnierdirektors: „Der OB muss das Turnier spüren und sehen, was wir auch für die Stadt leisten. Wir werden miteinander reden – es ist wichtig, dass wir faire Gespräche führen, vor allem natürlich dann in den nächsten Monaten.“