Tennis in Rom: „Beängstigend“ – Laura Siegemund übt Kritik an Zuschauern

Die Störungen gingen über Zwischenrufe hinaus, sagte Deutschlands aktuelle Nummer eins. Sie vermutet, dass es sich um aktive Wettspieler handelt.
Laura Siegemund hat emotionale Kritik am Verhalten einiger Zuschauer beim Tennis-Turnier in Rom geübt und fordert Konsequenzen durch die Veranstalter. Die Störungen gingen über ständige Zwischenrufe hinaus, sagte Deutschlands aktuelle Nummer eins bei Sky: „Ich finde so was beängstigend. Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein, labert dich zu beim Change Over, die gehören runter von der Anlage.“