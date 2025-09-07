Tennis in New York: „Lektion gelernt“ – Sabalenka kürt sich zur US-Open-Siegerin

Aryna Sabalenka schließt ihre Grand-Slam-Saison doch noch mit einem Titel ab. Das Versprechen an ihren Vater treibt sie an. Im Finale sieht sie nicht ihr Powertennis als Schlüssel.
Mit der Champagnerflasche in der Hand stolzierte Aryna Sabalenka glücklich lachend nach ihrem zweiten US-Open-Titel von dannen. Ihren Triumph in New York am Ende ihrer zuvor titellosen Grand-Slam-Saison wollte die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ausgiebig genießen. Im Moment der erfolgreichen Titelverteidigung stimmte sie aber auch nachdenkliche Worte an. Sabalenka erinnerte an Lektionen aus Niederlagen und ihr Versprechen an den gestorbenen Vater.