Tennis in Madrid: Alcaraz und Djokovic sagen für Masters ab

Das Tennis-Masters in Madrid muss auf zwei Stars verzichten. Lokalmatador Carlos Alcaraz und Routinier Novak Djokovic sind verletzt. Was bedeutet das für Alexander Zverev?
Tennis-Ass Carlos Alcaraz und Altmeister Novak Djokovic haben ihre Starts beim ATP-1000-Masters in Madrid in der nächsten Woche abgesagt. „Madrid ist meine Heimat, einer der schönsten Orte im Kalender für mich, und deshalb schmerzt es so sehr, dass ich hier im zweiten Jahr nacheinander nicht spielen kann“, schrieb Alcaraz in den sozialen Medien. Der 22-Jährige hatte sich jüngst am rechten Handgelenk verletzt.