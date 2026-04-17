Tennis in Madrid: Alcaraz und Djokovic sagen für Masters ab

Das Tennis-Masters in Madrid muss auf zwei Stars verzichten. Lokalmatador Carlos Alcaraz und Routinier Novak Djokovic sind verletzt. Was bedeutet das für Alexander Zverev?

Tennis-Ass Carlos Alcaraz und Altmeister Novak Djokovic haben ihre Starts beim ATP-1000-Masters in Madrid in der nächsten Woche abgesagt. „Madrid ist meine Heimat, einer der schönsten Orte im Kalender für mich, und deshalb schmerzt es so sehr, dass ich hier im zweiten Jahr nacheinander nicht spielen kann“, schrieb Alcaraz in den sozialen Medien. Der 22-Jährige hatte sich jüngst am rechten Handgelenk verletzt.

Unsere Empfehlung für Sie Porsche Tennis Grand Prix Ukrainerin Svitolina nervenstark im Stuttgart-Halbfinale Anders als bei ihrem 6:1, 6:0 gegen Eva Lys wird das Stuttgarter Viertelfinale von Elina Svitolina spannend. Doch die Ukrainerin bewahrt die Nerven – und spielt nun um den Finaleinzug. Djokovic laboriert an einer Schulterverletzung und musste deshalb schon bei den Masters in Miami und Monte-Carlo passen. Nun teilte der 38 Jahre alte Serbe mit: „Ich setze meine Genesung fort, um bald wieder zurück zu sein.“

Kein Halbfinale gegen Sinner: Zverevs Chancen steigen

Nach dem Event in der spanischen Hauptstadt stehen das ATP-Masters in Rom und dann als Höhepunkt der Sandplatzsaison die French Open in Paris an. Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker schrieb auf der Plattform X zur Absage von Alcaraz: „Das sind schlechte Nachrichten für Madrid, aber vor allem für ihn selbst. Ich hoffe, er kommt für Rom und Roland Garros in Form...“.

Ohne den spanischen Topstar und Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic steigen die Chancen von Alexander Zverev auf einen Erfolg in Madrid. Der Weltranglistendritte dürfte nun an Nummer zwei gesetzt werden und würde dadurch erst im Finale auf die Nummer eins Jannik Sinner treffen. Gegen den Südtiroler hatte der beste deutsche Tennisprofi zuletzt in den drei Masters-Halbfinals in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo jeweils verloren.