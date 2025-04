Tennis in Fellbach und Kernen: Alternder Sport, der jung hält

1 Rückkehr auf die rote Asche: Die Tennisspieler in Fellbach und Kernen dürfen wieder im Freien spielen. Foto: Maximilian Hamm

In den Tennisvereinen und Tennisabteilungen in Fellbach und Kernen können die Mitglieder, größtenteils schon mindestens 30 Jahre alt, bereits in diesen Tagen in die neue Freiluftsaison starten.











Die Tennisboomer sind alt geworden. Wer in den 1980er Jahren – auch als Fan von Steffi Graf und Boris Becker – im Jugendalter mit dem Schläger und dem Filzball begonnen hat, zählt mittlerweile zu den Senioren in diesem Sport. Doch die älteren Tennisspieler in Deutschland sind sehr erfolgreich; erst kürzlich konnten Athleten des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) bei den Mannschaftsweltmeisterschaften der Senioren in Manavgat/Türkei in den Altersklassen 30 bis 45 drei Titel gewinnen. Der DTB hat auch im Jahr 2024 wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnet – zum vierten Mal nacheinander, nachdem die Zahlen seit 1994 rückläufig gewesen waren. Insgesamt vereint der Verband heuer 1 491 386 Mitglieder – mehr als die Hälfte von ihnen sind älter als 40 Jahre; wobei das Seniorenalter im Tennissport bereits mit 30 Jahren beginnt.