Tennis: In der Hitze von Cincinnati: Seidel verpasst Viertelfinale

Ella Seidels sensationeller Lauf beim Masters-Turnier in Cincinnati ist gestoppt. Eine Französin und die Hitze machen der jungen Hamburger Tennisspielerin mächtig zu schaffen.
Cincinnati - Tennisspielerin Ella Seidel hat in der Hitze von Cincinnati die nächste Überraschung verpasst. Die 20 Jahre alte Hamburgerin unterlag im Achtelfinale der Französin Varvara Gracheva (25) mit 6:2, 1:6, 1:6. Trotzdem ist das Erreichen des Achtelfinales beim Masters-Turnier der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.