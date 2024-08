Auch mit 90 Jahren ein Schlitzohr am Schläger

1 Für den fast 90-jährigen Manfred Epple ist die wöchentliche Tennisrunde beim SV Perouse ein Pflichttermin. Foto: Manuel Schust

Der Rutesheimer Manfred Epple schwingt auch im hohen Alter noch immer den Tennisschläger. Dass er als bald 90-Jähriger noch regelmäßig spielen kann, verdankt er seinen Genen und der stetigen Beschäftigung.











Wenn sich donnerstags um 10 Uhr eine Runde älterer Herren an der Tennisanlage des SV Perouse trifft, mischt einer ganz vorne mit. Manfred Epple feiert am 1. September seinen 90 Geburtstag, spielt aber noch immer in der Altherrenrunde mit und ist dort sogar die treibende Kraft.