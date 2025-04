Verfolgen Sie das Spiel zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier direkt hier in unserem Livestream.

Wer das Achtelfinal-Duell zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier bei den BMW Open 2025 heute kostenlos live sehen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Unter anderem bieten wir hier direkt den Livestream an. Dieser sollte etwa um 13:20 Uhr starten. Der Beginn kann sich jedoch je nach Verlauf der vorherigen Matches verzögern.

Kostenlose Livestreams

Joyn: Das Match wird live und kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn übertragen. Hier sind alle Spiele des Turniers frei verfügbar, ein kostenpflichtiges Abo ist nicht nötig.

ran.de: Auch auf ran.de gibt es einen kostenlosen Livestream des Spiels. Der Start ist für ca. 13:20 Uhr angesetzt.

TV und weitere Streams

ProSieben MAXX: Die Halbfinals und das Finale werden zusätzlich im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen, das heutige Achtelfinale jedoch nicht.

Sky Sport Tennis & WOW: Das Turnier läuft auch im Pay-TV bei Sky Sport Tennis sowie im kostenpflichtigen Stream bei WOW. Diese Optionen sind jedoch nicht kostenlos.

Die BMW Open sind ein traditionsreiches Tennisturnier, das vom 12. bis 20. April 2025 in München auf der Anlage des MTTC Iphitos im Stadtteil Schwabing stattfindet. Erstmals wird das Turnier in der Kategorie ATP 500 ausgetragen, was eine Aufwertung gegenüber den bisherigen ATP 250 bedeutet. Diese höhere Kategorie bringt mehr Weltranglistenpunkte, ein stärkeres Teilnehmerfeld und ein deutlich höheres Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro mit sich.