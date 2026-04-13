Tennis Grand Prix in Stuttgart: Eva Lys nach Sehnenriss im Knie „schmerzfrei“

Wochenlang rätselten Ärzte über das dicke Knie von Eva Lys. Spät kam die Diagnose. Beim Debakel des DTB-Teams fehlte sie. In Stuttgart erklärt sie ihre Absage für den Verband.
Tennisspielerin Eva Lys hat sich zum Saisonauftakt schwerer am Knie verletzt als zunächst gedacht, fühlt sich für ihren Start beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart aber bereit. Erst nach ihrer Rückkehr aus Australien sei in Hamburg festgestellt worden, dass sie sich eine Sehne im Knie gerissen habe, berichtete die 24-Jährige. „Das Problem war, dass mich drei Wochen lang kein Arzt wirklich drauf hingewiesen hat, dass ich eine Verletzung habe. Die Überstreckung war schon sehr extrem, und ich hatte immer ein dickes Knie.“