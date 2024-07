1 Der Spanier Carlos Alcaraz spielt einen Vorhand-Return. Foto: Alberto Pezzali/AP

Carlos Alcaraz wahrt in Wimbledon seine Chance. Lange sah es für den Titelverteidiger nicht gut aus.











London - Vorjahreschampion Carlos Alcaraz hat eine herbe Enttäuschung in Wimbledon noch abgewendet. Der spanische Tennisstar rang beim Rasenturnier in London den US-Amerikaner Frances Tiafoe in fünf Sätzen 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 nieder und vermied damit ein Aus in der dritten Runde.