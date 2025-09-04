Tennis-Dominanz bei US Open: KI-generierter Sinner auch in New York nicht zu stoppen?

Alles klar für das nächste Finale von Sinner kontra Alcaraz? Sinner jedenfalls scheint bei den US Open nichts aufzuhalten. Ein Konkurrent hält seine Auftritte nicht für mehr menschlich.
New York - Knisternde Grand-Slam-Stimmung kam selten auf, als der "KI-generierte" Jannik Sinner seinen Halbfinaleinzug bei den US Open perfekt machte. Es war absehbar, dass der Vorjahreschampion wieder mal locker gewinnen würde, etliche Zuschauer verließen vorzeitig das Arthur Ashe Stadium. Mit dem 6:1, 6:4, 6:2 ließ der Titelverteidiger seinem italienischen Landsmann Lorenzo Musetti keine Chance und hatte seine Viertelfinal-Aufgabe nach nur zwei Stunden erledigt, als es in New York auf Mitternacht zuging.