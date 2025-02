Djokovic in Doha früh raus – auch Struff scheitert

Beim ATP-Turnier in Doha scheitert der Serbe Novak Djokovic an der Auftakthürde. Auch Jan-Lennard Struff muss bereits die Koffer packen.











Für Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Doha bereits früh Schluss. Der Tennisprofi aus Warstein unterlag in Katars Hauptstadt dem Niederländer Tallon Griekspoor 6:7 (5:7), 6:7 (7:9) und kassierte somit sein drittes Erstrundenaus in diesem Jahr. Struff war der einzige deutsche Starter im Wüstenstaat.