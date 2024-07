Tennis: Djokovic erreicht souverän das Wimbledon-Viertelfinale

1 Novak Djokovic jubelt nach seinem Sieg über Holger Rune. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Der Däne Holger Rune galt als die bisher schwerste Aufgabe für Wimbledon-Titelkandidat Novak Djokovic.











London - Der serbische Tennisstar Novak Djokovic bleibt rund einen Monat nach seiner Knie-Operation in Wimbledon im Titelrennen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger gewann souverän mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Dänen Holger Rune und zog damit ins Viertelfinale ein. In der Partie auf dem Centre Court nach dem Aus von Alexander Zverev benötigte Djokovic 2:03 Stunden. Der 37-jährige Serbe steht damit zum 15. Mal in Wimbledon in der Runde der besten Acht und bestreitet zum insgesamt 60. Mal ein Grand-Slam-Viertelfinale.