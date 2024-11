Tennis: deutsche Jugendmeisterschaften: Warmspielen für das große Ziel Tennisprofi

1 Erfolgreich aufgeschlagen: Victoria Pohle hat nun schon vier deutsche Meistertitel geholt. Foto: imago/pepphoto/Horst Mauelshagen

Victoria Pohle vom TEC Waldau hat bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Essen gleich doppelt abgeräumt. Zum Feiern bleibt keine Zeit, ein Grand-Slam-Turnier steht im Fokus.











Die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften in Essen waren in der vergangenen Woche für Victoria Pohle nur eine Durchgangsstation Richtung Jugend-Grand-Slam-Turnier der Australian Open – jedoch eine zu hundert Prozent erfolgreiche. Sowohl im Einzel als auch im Doppel sicherte sich die Tennisspielerin des TEC Waldau den Titel in der Altersklasse U 18. Doch viel Zeit zum Jubeln blieb nicht, aktuell kämpft die Stuttgarterin bereits im norwegischen Oslo um Spiel, Satz und Sieg.