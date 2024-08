"Das Beste in der Welt": Djokovic bei US Open locker weiter

1 Novak Djokovic gelingt ein lockerer Auftaktsieg bei den US Open. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

New York - Titelfavorit Novak Djokovic hat seine Pflichtaufgabe zum Auftakt der US Open ohne Probleme gelöst. In seinem ersten Spiel seit dem Olympia-Triumph von Paris bezwang der 37 Jahre alte Serbe den Qualifikanten Radu Albot aus Moldau klar mit 6:2, 6:2, 6:4.