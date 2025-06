Tennis-Bundesliga: Waldau-Lage im Tabellenkeller spitzt sich zu

1 Ein Waldau-Lichtblick: Anna Gabric gab nach dreimonatiger Verletzungspause ein kampfstarkes Comeback. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Das Degerlocher Damenteam verliert auch seine vierte Saisonpartie und steht nun bereits vor zwei Endspielen. Kurios beim 4:5 in Dresden: vier Matches enden wegen Aufgabe.











Viertes Saisonspiel, vierte Niederlage – damit wird es für die Tennisdamen des TEC Waldau im Kampf um den Bundesliga-Klassenverbleib nun richtig eng. „Ich bin immer noch überzeugt, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Aber klar ist: Viel darf jetzt nicht mehr passieren“, sagt der Teammanager Thomas Bürkle, nachdem auch der Ausflug nach Dresden ohne zählbare Ausbeute geblieben ist. Das Ergebnis aus Stuttgarter Sicht: ein 4:5. So erhalten die beiden nächsten Aufgaben bereits Endspiel-Charakter. Gegen die Aufsteiger DTV Hannover (am kommenden Sonntag, 11 Uhr, zuhause) sowie Grün-Weiß Luitpoldpark München (am 5. Juli auswärts) helfen nur noch Siege.