Tennis-Bundesliga: Waldau-Jubel nach gut sechsstündigem Krimi

1 Starker Auftakt: die Schweizerin Susan Bandecchi. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Die Degerlocherinnen gewinnen auch das zweite Berlin-Duell des Saisonauftakts. Zwei Spielerinnen ragen heraus.











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Der Mann ist nicht bekannt dafür, dass er zum Überschwang neigt. Thomas Bürkle gehört eher in die Kategorie „nüchterner Realist“. In diesem Fall gibt es aber auch für den Teammanager kein Vertun: „Ein Traumstart für uns.“ Zwei Begegnungen, zwei Siege. Damit haben die Damen des TEC Waldau in der Tennis-Bundesliga gleich zum Saisonauftakt zwei große Schritte zum angepeilten Klassenverbleib getan. Mehr noch: Sie sind fürs Erste sogar Tabellenführer. Nach dem 7:2 am Freitag bei Rot-Weiß Berlin behaupteten die Degerlocherinnen sich zwei Tage später auch gegen den zweiten Hauptstadtclub der Staffel. Gegen den Aufsteiger TC SCC Berlin machten sie aus einem 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch ein 5:4.