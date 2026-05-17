Tennis-Bundesliga: Waldau-Damen nach Spitzeneinzel-Krimi mit knapper Niederlage

1 Erneut erst im Matchtiebreak knapp unterlegen: das Toptalent Eva Bennemann. Foto: Günter Bergmann

Die Degerlocherinnen unterliegen dem Club an der Alster Hamburg mit 4:5. Nun geht es in eine zweiwöchige Pause, ehe der Saisonendspurt folgt.











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Zweite Saisonniederlage zwar, die Tennis-Bundesligaspielerinnen des TEC Waldau gehen aber dennoch als guter Tabellendritter in die nun zweiwöchige Pfingstpause. Beim 4:5 auf eigener Anlage gegen den Club an der Alster Hamburg fehlte am Samstag nur eine Kleinigkeit. „Wir können stolz auf die Mannschaft sein, auch wenn sie sich für eine tolle Leistung nicht belohnen konnte“, sagt der Teammanager Thomas Bürkle.