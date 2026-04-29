Tennis-Bundesliga vor dem Start: TEC Waldau kämpft mit French-Open-Siegerin für die nächste Nichtabstiegsparty

Sechs Spielzeiten in Folge mussten die Degerlocherinnen bis zum letzten Spieltag bangen. Und dieses Mal? Unter den Zugängen ragt eine Akteurin heraus. Heimauftakt ist am Sonntag.
Hält das Gesetz der Serie, dann können sich die Tennis-Bundesligaspielerinnen des TEC Waldau einen Termin im Kalender schon einmal dick anstreichen. Dann wird es diesmal am 7. Juni so weit sein: Endspiel um den Klassenverbleib – und anschließend die große Nichtabstiegsparty. An besagtem Sonntag ist heuer der letzte Spieltag, und in den vergangenen sechs Wettbewerbsjahren war es ohne Ausnahme ein jedes Mal so: Die Degerlocherinnen haben den Nervenkitzel auf die Spitze getrieben. Krimi-Zeit auf der Waldau. Jeweilige Rettung erst ganz am Schluss. Folgt nun der siebte Teil? Bleiben die „Unabsteigbaren“ auch diesmal ihrer Linie treu?