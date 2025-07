Tennis-Bundesliga: TEC Waldau: Trotz klarer Niederlage – Happy End mit DJ

1 Anna Gabric vom TEC Waldau zeigte eine starke Leistung, verlor aber im Einzel ebenso wie ihre Mitspielerinnen. Foto: Günter Bergmann

Die Tennisspielerinnen des Bundesligisten TEC Waldau verlieren gegen den neuen Deutschen Meister Blau-Weiss Aachen mit 2:7, feiern aber dennoch den Klassenverbleib.











Exakt vor 20 Jahren sicherten sich die Tennisdamen des TEC Waldau auf der heimischen Anlage in Degerloch den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Am vergangenen Samstag durften an gleicher Stelle erstmals die Spielerinnen des TK Blau-Weiss Aachen jubeln. Mit 7:2 gewannen sie das finale Spiel eben gegen den TEC Waldau und lösen damit den Serienmeister TC Bredeney als bestes deutsches Team ab. Zuvor vier Mal in Folge war die Belegschaft aus Essen das Maß aller Dinge. In die Meisterfeier stimmten jedoch die klar unterlegenen Degerlocherinnen auch mit ein. Sie sicherten sich aufgrund des besseren Match-Verhältnisses gegenüber Luitpoldpark München einmal mehr auf der Zielgeraden den Klassenverbleib.