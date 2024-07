Tennis-Bundesliga: TEC Waldau: Klassenverbleib steht bereits nach den Einzeln fest

1 Waldau-Spielerin Kirsten Flipkens ließ ihrer Gegnerin keine Chance und gewann ihr Einzel mit 6:0 und 6:2. Foto: Günter Bergmann

Was zuletzt bereits viermal in Folge geklappt hat, ist auch beim fünften Mal wieder gelungen: Die Tennisspielerinnen des TEC Waldau haben mit einem Sieg am abschließen Spieltag erneut den Klassenverbleib in der höchsten deutschen Klasse sichergestellt. Diesmal gab es für die Degerlocherinnen sogar eine Rettung mit doppeltem Boden. Hätten sie nicht ihre eigene Partie am Samstag beim sieglosen Schlusslicht VfL Sindelfingen glatt mit 8:1 gewonnen, dann hätte es zusätzlich die Schützenhilfe aus Aachen gegeben. Dort bezwangen nämlich die Gastgeberinnen den TC Blau-Weiss Berlin mit 5:4, der mit einem eigenen Sieg, bei gleichzeitiger Niederlage des TEC Waldau, noch an den Stuttgarterinnen vorbeigezogen wäre.