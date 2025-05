Tennis-Bundesliga: TEC Waldau: Bitterer Saisonauftakt für die Waldau-Damen

1 Die Belgierin Kirsten Flipkens gewann gegen Berlin und den Club an der Alster jeweils ihr Einzel. Foto: Günter. Bergmann

Die Tennis-Damen des TEC Waldau verlieren die ersten beiden Spiele in der Bundesliga gegen den LTTC Rot-Weiß Berlin und den Club an der Alster. Besonders das Match in Hamburg war äußerst knapp.











Es war bei weitem nicht der Start in die Tennis-Bundesligasaison, den sich der TEC Waldau erhofft hatte. Aus den Duellen mit dem LTTC Rot-Weiß Berlin und dem Club an der Alster wollten die Waldau-Damen mindestens einen Sieg zum Auftakt in die Runde mitnehmen. Stattdessen stehen sie nach dem 3:6 am Freitag gegen das letztjährige Überraschungsteam aus der Bundeshauptstadt und dem knappen 4:5 bei den Hamburgerinnen mit nichts da. „Wir haben jetzt die übliche Situation für uns: Abstiegskampf“, sagt der gefrustete Geschäftsführer und Teammanager Thomas Bürkle.