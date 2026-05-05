Die Tennisspielerinnen des TEC Waldau Stuttgart gewinnen auch das zweite Berlin-Duell des Saisonauftakts und setzen sich damit an die Tabellenspitze. Zwei Spielerinnen ragen heraus.

Der Mann ist nicht bekannt dafür, dass er zum Überschwang neigt. Thomas Bürkle gehört eher in die Kategorie „nüchterner Realist“. In diesem Fall gibt es aber auch für den Teammanager kein Vertun: „Ein Traumstart für uns.“ Zwei Begegnungen, zwei Siege. Damit haben die Damen des TEC Waldau in der Tennis-Bundesliga gleich zum Saisonauftakt zwei große Schritte zum angepeilten Klassenverbleib getan.

Mehr noch: Sie sind fürs Erste sogar Tabellenführer. Nach dem 7:2 am Freitag bei Rot-Weiß Berlin behaupteten die Degerlocherinnen sich zwei Tage später auch gegen den zweiten Hauptstadtclub der Staffel. Gegen den Aufsteiger TC SCC Berlin machten sie aus einem 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch ein 5:4.

Als die Schweizerin Susan Bandecchi und Anna Gabric im Matchtiebreak des letzten Doppels den 10:6-Siegpunkt landeten, war der Jubel groß. Gekrönt war damit die Aufholjagd in einem insgesamt sechseinhalbstündigen Krimi.

Die Statistik zum 5:4-Sieg des TEC Waldau Stuttgart gegen den TC SSC Berlin:

Linda Fruhvirtova – Semenistaja 3:6/6:7

Bandecchi – Avdeeva 7:6/6:3

Bennemann – Tona 6:2/6:1

Simion – Primorac 6:0/2:6/2:10

Gabric – Wobker 3:6/4:6

Flipkens – Zhenikhova 3:6/6:7

Linda Fruhvirtova/Flipkens – Semenistaja/Tona 6:4/Aufgabe Semenistaja

Bandecchi/Gabric – Avdeeva/Zhenikhova 6:4/5:7/10:6

Bennemann/Simion – Primorac/Wobker 7:5/6:2.

„Die Zuschauer haben heute gutes Tennis und einen tollen Teamgeist gesehen“, lobte der Trainer Daniel Krajnovic. Freilich, profitiert haben er und die Seinen auch ein Stück weit davon, dass beim Gegner dessen lettische Spitzenspielerin Darka Semenistaja in ihrem Doppel angeschlagen aufgeben musste.

Voller Einsatz: Susan Bandecchi Foto: IMAGO/Eibner

„Ausgezeichnete Leistungen“ attestiert Bürkle vor allem Bandecchi und dem Neuzugang Eva Bennemann. Sie gewannen in den zwei Berlin-Prüfungen beide Einzel. Gestärkt geht das Waldau-Team damit ins Derby am nächsten Sonntag (11 Uhr) beim Heidelberger TC.