Die Tennisspielerinnen des TEC Waldau Stuttgart gewinnen auch das zweite Berlin-Duell des Saisonauftakts und setzen sich damit an die Tabellenspitze. Zwei Spielerinnen ragen heraus.
Der Mann ist nicht bekannt dafür, dass er zum Überschwang neigt. Thomas Bürkle gehört eher in die Kategorie „nüchterner Realist“. In diesem Fall gibt es aber auch für den Teammanager kein Vertun: „Ein Traumstart für uns.“ Zwei Begegnungen, zwei Siege. Damit haben die Damen des TEC Waldau in der Tennis-Bundesliga gleich zum Saisonauftakt zwei große Schritte zum angepeilten Klassenverbleib getan.