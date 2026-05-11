1 Überzeugender Auftritt: Victoria Pohle behauptete sich im Duell der Toptalente. Foto: IMAGO/tennisphoto.de

Nach ihrem 6:3-Sieg in Heidelberg ergibt sich für die Degerlocherinnen ein völlig neues Gefühl. Liegt nun auch im überraschenden Gipfelduell etwas drin?











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War’s das bereits? Nach dem dritten Spieltag praktisch am Ziel? Es sieht ganz danach aus, so verrückt es den Tennis-Bundesliga-Damen des TEC Waldau auch vorkommen mag. Mit einem 6:3-Derbysieg beim Heidelberger TC haben die Degerlocherinnen ihren Traumstart in die Saison ausgebaut und führen weiterhin die Tabelle an. „Jetzt müsste schon sehr viel passieren, wenn das nicht zum Klassenverbleib reichen sollte“, sagt der Teammanager Thomas Bürkle. Zur Abstiegszone hat sich eine Kluft von sechs Zählern aufgetan.