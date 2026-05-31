Tennis – Bundesliga: Erst lange Gesichter – dann Jubel beim TEC Waldau

Die Degerlocher Bundesliga-Tennisspielerinnen verlieren beim neuen deutschen Meister, sichern sich aber dennoch den Klassenverbleib.
Nach dem letzten Matchball der Bundesliga-Partie und dem damit verbundenen 6:3-Sieg des TC Bredeney im Heimspiel gegen den TEC Waldau herrschte zuerst verhaltener Jubel auf der einen Seite, lange Gesichter auf der anderen. Nach dem Bekanntwerden der anderen Resultate verfielen beide Seiten jedoch in Freudentaumel. Aufgrund der Niederlage von Aachen in Hamburg steht Bredeney bereits einen Spieltag vor Rundenschluss als neuer deutscher Meister fest. Da die Gegnerinnen im Abstiegskampf den Degerlocherinnen in die Karten spielten, haben diese in den beiden Berliner Clubs sowie Blasewitz definitiv drei Mannschaften hinter sich gelassen und sich – anders als in den vergangenen Spielzeiten – vorzeitig den Klassenverbleib gesichert.