Tennis-Bundesliga: Ein „Riesenschritt“ zum Klassenverbleib

1 Die 34-jährige Slowenin Dalila Jakupovic gewann an der Seite von Nika Radisic das letzte Doppel für den TEC Waldau. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der TEC Waldau gewinnt gegen Luitpoldpark München einen heißen Abstiegskrimi und blickt nunmehr entspannt auf die Begegnung mit dem designierten Meister aus Aachen.











Die Spielerinnen des Tennis-Bundesligisten TEC Waldau haben es einmal mehr spannend gemacht – am Ende aber den so wichtigen Auswärtssieg bei Luitpoldpark München eingetütet. Mit 6:3 triumphierten die Degerlocherinnen, die sich jetzt auf dem fünften Tabellenplatz wiederfinden. Im Kampf gegen den Abstieg hat das Team vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende die Poleposition inne – oder, um es mit den Worten von Teammanager Thomas Bürkles zu sagen, „einen Riesenschritt hin zum Klassenverbleib“ gemacht.