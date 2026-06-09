Tennis Boss Open: Die große Geld-Debatte - so wird sie in Stuttgart geführt

Einige Topstars fordern vehement höhere Prämien und drohen Turnier-Veranstaltern gar mit Boykott – das sagt man auf dem Stuttgarter Weissenhof dazu.
Die Debatte dominiert in diesen Wochen die Tennisszene. Vor dem Beginn der gerade abgelaufenen French Open drohte sie zu eskalieren. Worum es geht? Vereinfach gesagt: Die Topstars wollen mehr Geld. Sie haben genug davon, für immer mehr Umsatz bei den größten Turnieren der Welt zu sorgen, aber immer weniger daran beteiligt zu werden. In Paris erhoben sie sie zum ersten Mal ihre Stimme.