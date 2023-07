1 Dominic Stricker mit seinem Preis. Es wird wohl nicht letzte sein. Foto: imago/Paul Zimmer

Beim Mercedes-Cup in Stuttgart werden die Augen auch auf ein Talent gerichtet, das erst 18 Jahre alt ist: Dominic Stricker aus der Schweiz.









Stuttgart - Roger Federer schlägt nicht in Stuttgart auf, nein, deshalb hat er das Turnier in Paris nicht abgebrochen. Stattdessen aber spielt die neue Schweizer Tennis-Hoffnung Dominic Stricker mit. Mini-Federer statt Original-Federer – so sieht es aus in diesem Jahr.